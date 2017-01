"What the f*ck?": boze deelnemer 'Ons Eerste Huis' gooit experts buiten

Door: redactie

17/01/17 - 17u13

video Leen en Hans uit Zwijndrecht kregen geen kamertrofee en dat vonden ze maar niets. De experts mochten het dan ook ontgelden bij hun volgende bezoek. Hans heeft niets meer te zeggen en antwoordt op elke vraag met een vreemd, sarcastisch antwoord. Maar het levert wel leuke televisie op.

Leen was even het huis uit, dus moesten de experts het met Hans doen. Die had helaas niet veel zin in een gesprek en maakte het de experts bovendien heel moeilijk. "Wat doen wij hier eigenlijk", vragen de experts zich terecht af. "Het boeit u blijkbaar toch niet dus what the fuck."



Hans heeft na enkele vreemde en tegelijk grappige antwoorde genoeg van hun bezoek en gooit de experts prompt buiten.