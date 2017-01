Philippe Geubels in tranen: "De dood van mijn moeder heeft mijn karakter bepaald"

Mark Coenegracht

17/01/17 - 15u15

video Jarenlang begon hij zijn shows met "Ik ben Philippe Geubels en ik werk in de Colruyt." Meer was niet nodig om z'n publiek een eerste lachstuip te bezorgen. Intussen heeft de ex-rekkenvuller Vlaanderen en Nederland veroverd. In 'Het Huis' vecht de komiek tegen de tranen bij het zien van foto's van zijn mama Jeanine, die overleed toen hij amper 3 was.

Twee moeders

"Ik heb het geluk gehad om twee moeders gehad te hebben in mijn leven", zo vat de komiek de tragiek samen die hem als kind trof. Geubels was nog geen 3 jaar toen zijn mama Jeanine plots stierf. Een fatale virale infectie.



"Ik herinner mij haar eigenlijk zelfs niet. Van de ene dag op de andere was ze weg. Dat heeft mee mijn karakter bepaald, denk ik. Dat zit in je. Niks over acht jaar plannen, alles opdoen wat je hebt. Omdat je het gevoel hebt dat het rap gedaan kan zijn", vertelt hij, terwijl hij hard tegen de opwellende tranen vecht.



Waarna hij met veel respect over zijn vader Walter praat, die er plots alleen voor stond met drie kinderen. "Nu ik zelf een dochter heb, besef ik pas hoe straf het eigenlijk is wat hij toen heeft gedaan. Wat later is mijn stiefmoeder in mijn leven gestapt. Ik beschouw haar als een echte moeder. Zij heeft beslist om te gaan samenwonen met een man en drie kinderen groot te brengen die niet van haar waren. Daar heb ik veel bewondering voor."