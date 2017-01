'Temptation Island' start op 1 februari met dubbelaflevering

Door: redactie

VIJF pakt in het voorjaar uit met het klassieke recept van 'vrouwelijke' films en series, een nieuw seizoen van 'Temptation Island' en een nieuwe reeks van 'Astrid'. Daarnaast komen er met 'Complex' en 'Shopping Queens' twee nieuwe programma's op de buis.

Het nieuwe seizoen van 'Temptation Island' start op 1 februari met een dubbelaflevering. Een week later, op 8 februari, gaat de nieuwe reeks van 'Astrid' van start: daarin geeft Astrid Coppens (in een niet zo verleden bekend als Astrid Bryan) opnieuw inkijk in haar leven in Los Angeles.



Daarnaast pakt VIJF dit voorjaar uit met twee nieuwe programma's. In 'Shopping Queens' moeten vier vrouwen op zoek naar een passende outfit voor een speciale gelegenheid. VIJF-stylist Jani Kazaltzis beoordeelt de geshopte outfits en beloont de winnares met de titel van Shopping Queen. In de reeks 'Complex' tenslotte helpt VIJF mensen die zichzelf belemmerd voelen door hun uiterlijk, samen met een team van plastisch chirurgen.