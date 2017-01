Staf Coppens krijgt zijn mama op bezoek in 'Rijker dan je Denkt?'

Door: redactie

17/01/17 - 13u20

video De moeder van Staf Coppens verrast haar zoon vanavond met een bezoekje in 'Rijker dan je Denkt?'. Ze komt echter niet zomaar op bezoek, want ze wil een een Afrikaans zwaard laten schatten. Hoeveel is het zwaard waard en kunnen Staf en Mathias dan ook hun graantje van de opbrengst meepikken?