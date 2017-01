'Ron Wemel' en 'Chuck Bass' samen te zien in serie 'Snatch', hier is een trailer

redactie

17/01/17 - 12u05

video Ron Wemel, de beste vriend van Harry Potter, en Chuck 'I am Chuck Bass' Bass, het is geen voor de hand liggende combinatie. Maar beide acteurs zijn binnenkort wel samen te zien in 'Snatch', een remake van de gelijknamige Guy Ritchie-film uit 2000.

Rupert Grint, die Ron Weasley speelde in de Harry Potter-films, en Ed Westwick, beter bekend als posterboy Chuck Bass uit 'Gossip Girl', spelen samen in 'Snatch', een serie rond een groep jonge criminelen in Londen. Grint en Westwick zitten erg goed in hun rol als boefjes die zich snel opwerken binnen het maffiamilieu.



Vanaf 16 maart is 'Snatch' te zien op de streamingdienst Crackle. Voorlopig heeft Crackle slechts een beperkt aanbod voor het Belgische publiek. Het is nog onduidelijk of 'Snatch' ook in België beschikbaar wordt, maar bij een groot succes wordt de serie ongetwijfeld uitgerold over zoveel mogelijk landen.