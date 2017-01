Beyoncé, Snoop Dogg en andere hiphopsterren palmen historisch lange episode The Simpsons in

Door: redactie

17/01/17 - 08u59

video Voor het eerst in 28 seizoenen duurde een aflevering van The Simpsons een vol uur. Dat gebeurde zondagavond. De episode getiteld 'The Great Phatsby' liet heel wat hiphopsterren de revue passeren. Ook de begintune van de populaire tv-show werd traditiegetrouw aangepast met een rapversie van Jim Beanz.

'The Great Phatsby' was een mix van F. Scott Fitzgeralds roman The Great Gatsby en de Fox-serie Empire. Na een hippe party met onder anderen Beyoncé, Spike Lee, Flavor Fav, Cornel West en Dennis Rodman raken Homer en Mr. Burns bevriend met een rapper genaamd Jay G. Die richt uiteindelijk Mr. Burns financieel ten gronde en op zijn beurt schakelt die dan weer Jazzy James (Keegan-Michael Key) in voor een wraaknummer. In de studio duiken ook rappers Taraji P. Henson (als Praline), RZA, Snoop Dogg en Common op, die allemaal nog een eitje te pellen hebben met Jay G. Maar de single zal nooit uitgebracht worden, omdat iedereen uiteindelijk toch zwicht voor het geld van Jay G.



The Guardian is weinig enthousiast over de historische aflevering. De krant vindt de grappen clichématig en de raps verschrikkelijk en heeft het over een misser van formaat. De enige joke die The Guardian kan smaken is er eentje van Bart, wanneer die in zijn zoektocht naar de achtergrond van Jay G zich laat ontglippen dat de "ultieme experts van rapmuziek blanke nerds zijn".



De remix van het themalied door Jim Beanz vinden wij alvast de moeite. Maar oordeel vooral zelf!