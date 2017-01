Vier koppels geselecteerd uit 2.800 singles voor nieuw seizoen 'Blind Getrouwd'

redactie

Op maandag 30 januari start het nieuwe seizoen van 'Blind Getrouwd' op VTM. Liefst 2.800 singles schreven zich in voor het programma en daaruit werden acht kandidaten geselecteerd. Dat betekent dus dat er deze keer niet drie, maar vier koppels zullen deelnemen.

Stijn en Nuria namen deel aan het eerste seizoen van 'Blind Getrouwd' en zijn nog altijd gelukkig getrouwd. © VTM.

Net zoals vorig jaar worden singles aan elkaar gekoppeld door psychologen op basis van wetenschappelijke argumenten. Ze worden voor een altaar gedropt, waar ze meteen in de echt worden verbonden. De koppels krijgen een trouwfeest, een huwelijksreis en een woonst waar ze vijf weken lang met elkaar zullen wonen. Na die vijf weken moeten de koppels beslissen of ze bij elkaar willen blijven.



Experts Gert Martin Hald, Margo Van Landeghem, Alexander Witpas en Sybille Vanweehaeghe vonden deze keer vier "perfecte matches". Of er een nieuwe 'Stijn en Nuria' bij zit, valt nog af te wachten.



De identiteit van de koppels blijft nog geheim tot de de eerste aflevering op maandag 30 januari.