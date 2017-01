Jacques Vermeire wil nog doorgaan tot zijn 75ste

Door: redactie

Acteur Jacques Vermeire wil nog zeker tien jaar optreden. Dat zegt hij morgenavond in 'Alloo bij Jacques Vermeire' op vtm. "Ik ga al 43 jaar mee, maar wil nog niet op mijn lauweren rusten", klinkt het resoluut. "Ik wil er bij blijven horen, ik wil met de nieuwe garde mee zijn. En ik wil in België iets betekenen", vertelt hij tijdens de uitzending.

Ook kinderen Julie en Maxime komen aan het woord. Zij vertellen over Jacques als de familieman die hij thuis is. "Soms schrik ik ervan hoe serieus papa kan zijn", legt dochter Julie uit. "Ik heb twee papa's, de rustige normale papa thuis en die grappige man vanop het podium."



In de aflevering trekt Vermeire ook met Alloo naar zijn oude middelbare school in Antwerpen, waar hij voor het eerst op een podium stond en economie studeerde. En naar de Abdij van Averbode. "Tijdens mijn humaniorajaren bezocht ik met mijn medestudenten de abdij", reflecteert Jacques. "Dat ene bezinningsweekend was een keerpunt voor mij. Zelfs 50 jaar later blijft het in mijn hoofd spelen. Hier hebben klasgenoten mij gezegd dat ik naast mijn schoenen liep, arrogant was en een dikke nek had. Ik was daar kapot van."



