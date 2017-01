"Na al die jaren Xavier is dit weer echt acteren"

MARK COENEGRACHT

16/01/17 - 05u00

Het wordt wennen: Johny Voners met snor en bakkenbaarden als Bertem. © Amigo's.

Geen dagschotel vanavond voor Xavier Waterslaeghers. Acteur Johny Voners (71) kruipt voor het eerst in een paar decennia in een compleet andere tv-rol en speelt in de nieuwe VTM-reeks 'Amigo's' de rol van Berten, een man met enorme bakkenbaarden én een dubbele moord op zijn geweten.

Voners en co. stonden voor 'Amigo's' al in februari 2015 in de kou te acteren in en rond een al jaren leegstaande villa. Na die opnames bleef het lang stil rond 'Amigo's', ook toen Telenet eind dat jaar al de reeks op betaalkanaal Play aanbood. Maar vandaag, twee jaar later, is het aan de VTM-kijker om van de reeks te snoepen. "Het heeft inderdaad lang geduurd voor 'Amigo's' op het grote publiek wordt losgelaten", grinnikt Johny Voners, met wie we voor de gelegenheid nog eens in de ruime living van die statige villa in Affligem hebben plaatsgenomen. Alsof het zo moest zijn, is het ook nu berekoud. "Net alsof de opnames gisteren plaatsvonden", zegt Voners. Voor de diehard Xavier-fans zal het vanavond even wennen worden. Voners speelt voor het eerst in jaren geen bierdrinkende, brave sloef, maar een ex-gedetineerde. Een schijnbaar goeie gast die nooit een vlieg kwaad zou doen. Met de nadruk op zou.



"Rol met vlees aan"

"Voor de jongere generaties ben ik uiteraard onlosmakelijk verbonden aan die ene rol op tv. Oudere kijkers zullen zich mogelijk nog herinneren dat ik al in 1966 te zien was in 'Axel Nort', naast Nand Buyl. Ik speelde ook mee in 'Wij Heren Van Zichem' en was in 1978 de jonge Thierry Vervucht in 'De Collega's'. "Maar vanaf 1990 is het voor het grote publiek, van Aarlen tot Oostende, al Xavier wat de klok slaat. Dat klopt. Daarom ben ik erg blij met mijn aandeel in 'Amigo's'. Dat was nog eens écht acteren, hé. Een rol met vlees aan. Niet dat dat bij Xavier niet het geval was, maar als je dat 21 jaar hebt gedaan, is het gevoel dat je aan het acteren bent wel weg. Ik was na al die tijd Xavier gewórden. Nu heb ik weer iets nieuws gemaakt."



