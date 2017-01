5 briljante blockbusters die je dit weekend op tv kan zien

© rv.

Wij streamen vanavond om 20.30u de finale van de Miss België-verkiezing. Als je al dat vrouwelijk schoon liever aan je laat voorbijgaan, dan hebben de Vlaamse zenders tal van topfilms in petto. Deze week geen kleine indiefilms, maar alleen gigantische blockbusters, oud én nieuw. Breng je digicorder alvast in de aanslag.

Back to the Future Het perfecte scenario perfect uitgevoerd. Ondertussen zijn we de 'toekomst' uit 'Back to the Future II' al een jaar voorbij, maar 32 jaar na datum is deze film nog altijd fris en origineel. Op de chemie tussen Marty en Doc zit, net als op de DeLorean, nog altijd geen sleet. Van begin tot einde genieten geblazen met dit pareltje. Volgens sommigen de beste film van Robert Zemeckis, ook al heeft die ook 'Forrest Gump' geregisseerd.



Marty McFly (Michael J. Fox) reist terug naar 1955 met een DeLorean, die Doc Emmett Brown (Christopher Lloyd) heeft omgebouwd tot tijdmachine. Daar zorgt Marty er per ongeluk voor dat zijn moeder verliefd op hém wordt in plaats van op zijn vader. Om ervoor te zorgen dat hij nog geboren zal worden, moet hij zijn ouders weer verliefd op elkaar laten worden. En dan moet hij nog zien naar de toekomst terug te keren.



'Back to the Future', vanavond om 18.30u op Q2.

Toy Story 3 In 1995 maakten we kennis met het bedrijfje Pixar. Toy Story was hun eerste film, maar toen al wisten we dat we van deze genieën nog veel meer zouden horen. In 2010 bracht Pixar de derde Toy Story-film uit, volgens sommigen zelfs beter dan de originele film. Vooral de nieuwe personages zoals Ken en Barbie zorgen ervoor dat je anderhalf uur lang met een smile tot achter je oren zit.



Wanneer Andy op kot gaat, komen Woody, Buzz en de rest van hun speelgoedvrienden bij dagopvang Sunnyside terecht. Dit lijkt in eerste instantie een gezellige plek, onder leiding van de vriendelijke speelgoedbeer Lotso. Maar het dagverblijf blijkt helemaal niet zo prettig en dus willen Woody en de rest zo snel mogelijk weg. Dat blijkt moeilijker dan gedacht.



'Toy Story 3', vanavond om 18.35u op VIER.

Vanilla Sky Tom Cruise en regisseur Cameron Crowe (Jerry Maguire) waren zo onder de indruk van de Spaanse film 'Abre Los Ojos' dat ze besloten er een Hollywood-remake van te maken. Maar dan moesten ze wel het bizarre en onconventionele verhaal zien om te buigen naar Hollywoodnormen. Daar zijn ze behoorlijk in geslaagd. Het resultaat is een bevreemdende film die je koude rillingen zal bezorgen.



De charismatische uitgeverijmagnaat David Aames (Cruise) kan alles krijgen wat zijn hart begeert. Op een zekere avond ontmoet hij de vrouw van zijn dromen (Penélope Cruz), maar wanneer een jaloerse minnares (Cameron Diaz) zijn pad kruist, belandt David in een spiraal van romantiek, seks en bizarre dromen.



'Vanilla Sky', vanavond om 20.25u op Vitaya.

Gone Girl Schrijfster Gillian Flynn toverde haar gelijknamige roman om in een fantastisch scenario, waarna David Fincher er een prachtige moderne film noir van maakte. Met Se7en en Fight Club heeft Fincher al bewezen dat hij bij de allergrootsten hoort en Gone Girl doet die reputatie alle eer aan. Ondanks een speelduur van 2,5 uur zit er geen scène te veel in deze film. De soundtrack van Nine Inch Nails-frontman Trent Reznor is bovendien betoverend. Ben Affleck speelt heel behoorlijk, maar vooral Rosamund Pike zit perfect in een soort rol die we haar nog nooit hadden zien spelen.



Nick (Ben Affleck) en Amy Dunne (Rosamund Pike) staan op het punt om hun vijfde huwelijksjaar te vieren. Maar op de ochtend van hun jubileum begint Nick te twijfelen over de stabiliteit van zijn huwelijk en gaat hij op bezoek bij zijn tweelingzus Margo voor advies. Als hij thuis komt blijkt Amy plots verdwenen te zijn. Hij schakelt de politie in en na enig onderzoek blijken alle aanwijzingen naar slechts één persoon te leiden: Nick.



'Gone Girl', vanavond om 20.30u op VIER.