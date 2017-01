Jan Eelen werkt aan tweede Callboys-seizoen

Door: Pieter Dumon

13/01/17 - 13u37 Bron: De Morgen

© VIER.

Komt er dan toch een tweede seizoen van de VIER-reeks Callboys? Jan Eelen, die de reeks bedacht, schreef en regisseerde, onderzoekt een aantal pistes om een vervolg te breien aan de avonturen van Devon en co.

© VIER.

Met Callboys, een reeks over vier gigolo's met ambitie, leverde Eelen het meest besproken televisieprogramma van het afgelopen najaar af. Logisch dus dat er na de laatste aflevering meteen gespeculeerd werd over een mogelijk vervolg. Eelen liet toen al enig enthousiasme blijken. Een tweede reeks, of een ander project met dezelfde acteurs zou wel leuk zijn, klonk het. Maar meer dan wat vrijblijvend denkwerk was het toen nog niet.



Ondertussen zijn de plannen al verder gevorderd. Tijdens zijn passage in het Canvas-programma De Ideale Wereld vertelde Eelen dat hij een aantal concrete pistes onderzoekt om de reeks nieuw leven in te blazen. "Het was toen we aan Callboys begonnen alleszins niet de bedoeling om ook een tweede seizoen te maken", vertelde hij. Maar het succes van de reeks veranderde die plannen. "Ik ben al een tijdje aan het nadenken over een vervolg en er zijn wel een aantal mogelijkheden." Voor één van die denkpistes zat Eelen ondertussen al samen met een advocaat. "Ik wou checken of de verhaallijn die ik in mijn hoofd had juridisch wel klopte." Dat bleek helaas niet het geval. "De advocaat in kwestie heeft mijn idee vakkundig de kop ingeslagen", liet Eelen weten. Een gigantisch probleem hoeft dat echter niet te zijn. "Ik kan nog wel wat bijsturen."



Enthousiasme

Bij televisiezender VIER reageren ze enthousiast op de plannen van Eelen. "Wij hebben altijd aangegeven vragende partij te zijn voor een vervolg", laat woordvoerder Kristof Demasure weten. "Maar alles vertrekt bij dit soort projecten altijd vanuit de makers." Dat Rik Verheye -callboy Jay- deze week een contract tekende bij Woestijnvis, het productiehuis achter Callboys, kan de plannen misschien in een stroomversnelling brengen. Verheye gaf aan dat hij voortaan ook wat schrijfwerk voor televisiereeksen voor zijn rekening wil nemen, een tweede seizoen van Callboys zou daar een uitgelezen kans toe zijn.



Maar of en wanneer de callboys terug op het scherm komen is nog lang niet zeker. Voor het zo ver is moet er nog heel wat water naar de zee vloeien. "We hebben bijvoorbeeld nog geen zicht op de financiering", vertelt Demasure. Voor het eerste seizoen werkte VIER samen met kabelbedrijf Telenet. Ook voor het tweede seizoen zal de zender hoogstwaarschijnlijk op zoek moeten naar een financier. En dan zijn er nog de druk bezette agenda's van de hoofdrolspelers. Die op elkaar afstemmen dreigt een hels karwei te worden.