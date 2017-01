"Het gezelligste van de jaren '70 proberen we te houden in ons gezin"

Dietert Bernaers

13/01/17 - 12u10

Groeten uit... De kijker smult van 'Groeten uit....', het nostalgische VTM-programma. Maar ook de bekende gezinnen die eraan deelnemen, houden er iets aan over. "Het gezellige van de jaren '70, het échte contact met elkaar, zonder gsm's of laptops, proberen we zeker te behouden in ons gezin", zegt Bieke Ilegems die gisteren samen met haar man en dochters te zien was in 'Groeten uit 1979'.

Met een marktaandeel van 50,2% en bijna een miljoen kijkers, scoorde de tweede aflevering van 'Groeten uit...' gisteravond op VTM nog beter dan de eerste. We zagen hoe Bieke Ilegems (45), Erik Goossens (49) en hun twee dochters teruggekatapulteerd werden naar 1979, het jaar waarin Erik 12 was. Dat leverde een bijwijlen hilarische nostalgietrip op, bijvoorbeeld toen Erik zich in een veel te spannend tennisbroekje hees om een vuilbekkende John McEnroe te imiteren. Mama Bieke wist meteen wie haar man nadeed, dochters Mila (14) en Noa (20) hoorden het in Keulen donderen. En de jongedames leerden nog wel meer bij door drie opnamedagen in de jaren '70 te vertoeven. Toen het hele gezin samen aan tafel zat, uiteraard zonder smartphones of laptops want die waren er toen nog niet, zei één van hen: 'Hey, we praten weer.'