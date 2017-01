Stevie Wonder zwaait Michelle Obama uit met heerlijke serenade

video Michelle Obama maakte voor de laatste keer haar opwachting als first lady in The Tonight Show van Jimmy Fallon. Dat ging gepaard met heel wat emoties, die een hoogtepunt bereikten toen niemand minder dan Stevie Wonder afscheid van Michelle nam met een fantastische serenade.

De first lady schreef samen met Jimmy Fallon onder meer 'dank je wel-briefjes'. Aan haar echtgenoot Barack Obama, bijvoorbeeld. "Je bent helemaal geen 'lame duck', maar mijn persoonlijke zilvervosje", noteerde ze, verwijzend naar de onmacht in de laatste periode van de aftredende Amerikaanse president die dan 'lame duck' (zwakkeling) wordt genoemd.



Maar voor de climax zorgde muzieklegende Stevie Wonder. Michelle Obama liet zich ooit ontvallen dat het een voorwaarde was voor Barack om haar lief te worden dat hij van de muziek van Stevie Wonder zou houden.



De zanger zette zich eerst aan 'Isn't She Lovely' om daarna 'My Cherie Amour' te upgraden naar 'My Michelle Amour', met aangepaste tekst: "You'll always be first lady in our lives". Het muzikale eerbetoon eindigde met een Amerikaanse knuffel. "Ik hou de hand vast van de first lady. Niet aan de president vertellen", grapte Stevie Wonder.