'Groeten uit' seventies: jeugd snapt oude telefoon niet, rolschaatsen is hip en tennisrackets zijn van hout

12/01/17 - 21u18

video In 'Groeten Uit' op VTM maken Erik Goossens, Bieke Ilegems en hun kinderen Noa (20) en Mila (14) een sprong naar de seventies. 1979 is het jaar waarin McDonald's het Happy Meal lanceert, muziek op cassette overal mee naartoe kan dankzij de Sony Walkman en Jean-Marie Pfaff de Gouden Schoen wint als doelman van KSK Beveren. Maar 1979 is ook het jaar waarin Erik Goossens 12 jaar is.

Terugrijden naar 1979 doet Erik in stijl: met een Chevrolet Impala. Het gezin verblijft in een seventieswoning waarin ze leven, slapen, eten en feesten zoals ze dat in 1979 deden.

In de keuken weten ook de elektrische blikopener en het elektrisch snijmes uit de jaren 70 Noa en Mila te intrigeren. De klassieke rosbiefmaaltijd met groenten uit blik kan hen minder bekoren.



Grappig wordt het wanneer de jeugd van tegenwoordig een telefoontoestel van vroeger aan de praat probeert te krijgen.

De avond eindigt in de sofa met De Fabeltjeskrant, de Urbanus Van Anusshow, de Collega's, de Paradijsvogels en andere klassiekers... De ene al wat meer gesmaakt dan de andere.

Noa en Mila ontdekken de tweedimensionale, maar uiterst verslavende game Pong. Nadien trekt het gezin de straat op om te gaan rolschaatsen, toen een grote hype.

En natuurlijk mag ook een stevige tennispartij in de stijl én de kledij van 1979 niet ontbreken. Wie is het handigst met het houten racket?