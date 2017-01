Er staat nog altijd iemand helemaal bovenaan James Cordens verlanglijstje voor zijn Carpool Karaoke

De rist beroemdheden die naast James Corden plaatsnamen om samen met de komiek te zingen voor zijn Carpool Karaoke-rubriek is eindeloos. Toch prijkt er nog altijd iemand helemaal bovenaan zijn verlanglijstje die hij maar niet kan verleiden.

Michelle Obama, Adele, Stevie Wonder, Mariah Carey, Lady Gaga, Bruno Mars, noem maar op! Allemaal zaten ze al op de passagierszetel van James Cordens Range Rover. Maar één zangeres krijgt het team van The Late Late Show op CBS maar niet geboekt: Beyoncé.



Bijna een jaar geleden kroop de Britse zangeres Adele naast Corden. Het werd het meest bekeken YouTube-filmpje van vorig jaar. Het populaire item uit The Late Late Show zorgde al voor heel wat hilariteit maar ook voor ontroering, die keer met Stevie Wonder, bijvoorbeeld (zie links hieronder).



Aanvankelijk was het niet zo simpel om geschikte kandidaten te vinden die de longen uit hun lijf zouden zingen voor de Carpool Karaoke. Om Mariah Carey te strikken, stuurde Corden haar de video met de betreurde George Michael, een sessie die hij vroeger nog vóór zijn Amerikaanse tv-show had opgenomen voor het goede doel. "Als dit voor George Michael goed genoeg was, dan voor mij ook", was het antwoord. Hey, Beyoncé, waar wacht je nog op?