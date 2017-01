"VRT kost Vlaming 45 euro per jaar"

Door: redactie

12/01/17 - 17u07 Bron: Belga

Luc Van den Brande, voorzitter van de raad van bestuur van de VRT. © belga.

"Jaarlijks kost de VRT ongeveer 45 euro per Vlaming. Dat is aan de lage kant in vergelijking met andere openbare omroepen. Uit onderzoek blijkt dat zowat de helft daarvan geïnvesteerd wordt in lokale content. En dat is goed, want de Vlaming houdt van lokale producties." Dat heeft Luc Van den Brande, voorzitter van de raad van bestuur, gezegd op de nieuwjaarsreceptie bij de openbare omroep. Daarnaast legde hij de nadruk op de wil tot structurele samenwerking met partners. "De publieke omroep kan een hefboom zijn voor de hele mediasector."