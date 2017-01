Jimmy Kimmel vat Trumps persconferentie samen in 10 seconden

10 seconden, meer heeft comedian Jimmy Kimmel niet nodig om de inhoud van Trumps eerste persconferentie na een half jaar stilte bondig samen te vatten.

"Obama en Trump leverden vandaag beiden hun 'Vaarwel Amerika'-speech af", grapt Kimmel. Om dan over te stappen naar de veelbesproken persconferentie van Donald Trump, waarin die weer geheel zichzelve was. "Net de live versie van zijn Twitteraccount", aldus Kimmel.



Eerst komen de beelden van de boze Trump nog eens aan de beurt. Trump weigert halsstarrig aan een CNN-journalist om hem een vraag te stellen. "Uw bedrijf is vreselijk, u bent nepnieuws", sneert de verbolgen 70-jarige president-elect hem toe.



Kimmel neemt ook de proef op de som wat Trumps weigering betreft om zijn belastingaangifte openbaar te maken. Op de persconferentie zei Trump dat alleen reporters daarin geïnteresseerd zijn. Maar het publiek van de tv-host wil alvast unaniem wél dat Trump klare wijn schenkt over zijn financiële toestand.



Ten slotte kan je vanaf 2:08 in de video Kimmels hilarische 10 seconden-montage van de persconferentie bekijken. Die eindigt met de slagzin waaraan de alsmaar populairder geworden Donald Trump misschien wel zijn verkiezing tot president van de VS heeft te danken: "U bent ontslagen!"