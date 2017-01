Snelle Eddy is enorm begaan met het dieet van Junior, Kamiel ontdekt Snapchat

Door: redactie

Na ruim 13 jaar zijn de geliefde typetjes van Chris Van den Durpel helemaal terug. Zijn zesdelige VTM-reeks 'Allemaal Chris' beleefde gisteravond de première.

Kamiel Spiessens ontdekt de 'face swap' functie in de Snapchat app en gebruikt de broertjes Coppens en Koen Wauters als proefpersonen.

Ook in 2017 heeft Kamiel zijn hobby als duivenmelker niet opgegeven. Al is zijn laatste aanwinst wel een aanzienlijke upgrade.

Bloopers uit de eerste aflevering

Dat het tijdens de opnames van Allemaal Chris niet altijd even makkelijk was om je lach in te houden, blijkt uit deze bloopers.