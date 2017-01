Peggy uit 'Spoed 24/7' overleden

Door: redactie

11/01/17 - 11u46 Bron: Facebook Eén, Nieuwsblad

video Peggy Mertens, die eergisteren te zien was in 'Spoed 24/7' is overleden. Ze stierf op 28 oktober. De makers van het Eén-programma wisten van niets. Het was zus Nancy -die in het bijgevoegde fragment te zien is aan het ziekbed van haar zus- die op Facebook reageerde op de video en het droevige nieuws bekendmaakte.