'IS in het vizier', 'Wissel van de macht' en 'Generatie B' nieuw op Canvas

10/01/17 - 16u48 Bron: Belga

Rudi Vranckx in 'IS in het vizier'. © Canvas.

Canvas pakt dit voorjaar uit met zeven nieuwe programma's. Daarbij blijft de zender trouw aan zijn DNA, met een aanbod dat verder kijkt, met duiding en nuancering en met inhoud die doet nadenken. Voor enkele programma's is uitdrukkelijk een beroep gedaan op de expertise van enkele ervaren rotten van de VRT-nieuwsdienst.

Generatie B. © Canvas.

Zo is er 'Wissel van de macht': Wetstraat-journalist Marc Van de Looverbosch gaat op zoek naar de hoofdrolspelers van zes kantelmomenten uit de recente politieke geschiedenis van België. Er wordt onder meer ingezoomd op de faliekant afgelopen regeerperiode van de groenen, het uiteenvallen van de Volksunie en de geboorte van N-VA, en de ondergang van het Vlaams Belang. De reeks belooft nieuwe inzichten en uniek archiefmateriaal.



Een jaar na de aanslagen in Brussel reist Rudi Vranckx in 'IS in het vizier' langs de frontlijnen van een totaal nieuw soort oorlog. Vranckx laat een hele waaier aan stemmen aan het woord, van militairen en jihadisten, over cartoonisten en cyberanalisten tot IS-gevangenen en kindsoldaten. De reeks telt drie afleveringen.



Weduwen na de val

Een programma waar een lange voorbereiding aan te pas kwam, omdat er allerlei toelatingen moesten vastgekregen worden, is 'Weduwen na de val' van Peter Verlinden. De journalist had een ontmoeting met drie weduwen van voormalige dictators en alleenheersers: de weduwe van de laatste sjah van Iran, die van de Rwandese president Habyarimana en de weduwe van de Egyptische president Anwar Sadat. Aan de hand van gesprekken en zeldzame archiefbeelden reconstrueert Verlinden telkens het verhaal van de val van het regime waar de vrouwen zo nauw bij betrokken waren.



'Made in Europe' en 'Lefto - In transit' zijn twee nieuwe reisreeksen. In de eerste neemt Dimitri Verhulst de kijker op sleeptouw naar iconen van de Europese cultuur, waarbij soms verrassende associaties worden gelegd, zoals bijvoorbeeld de link tussen Socrates, punk en Pippi Langkous. In de tweede reist muzikale duizendpoot DJ Lefto de wereld rond.



Canvas blijft kiezen voor eigenzinnige fictie, en heeft onder die noemer 'Generatie B' in de aanbieding, een absurde comedy die focust op het generatieconflict tussen jongeren die de economische crisis moeten torsen, en de babyboomers die hun leven vol luxueuze comfort niet aan de kant willen schuiven. Het scenario werd geschreven door Joost Vandecasteele en Pieter Van Hees, die ook de regie doet.



In 'Barber Shop' ten slotte dompelt Luc Vrydaghs zich onder in de microkosmos van kapsalons in vijf steden, waarbij de kapper nu eens biechtvader en verhalenverzamelaar speelt, dan weer barometer van de samenleving en spiegel van de wereld is.