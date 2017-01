Chris Van den Durpel is helemaal terug met nieuwe typetjes

Door: redactie

10/01/17 - 14u36

video Het was groot nieuws vorig jaar toen VTM aankondigde dat Vlaanderens bekendste imitator Chris Van den Durpel was binnengehaald voor nieuw tv-werk. Morgen is het zo ver, met de eerste uitzending van 'Allemaal Chris'.

Trucker Igor © Medialaan. Naast de onsterfelijke typetjes Kamiel Spiessens, Firmin Crets en Jimmy B maken we ook kennis met de hoogst aanwezige para Kurt, podiumbouwer Danny en wodka-drinkende trucker Igor. Ook Pink Ambition ontsnapt niet aan een parodie. De komende weken zien we onder meer hoe Kamiel Spiessens een bed & breakfast opent, de Antwerpse commissaris Huyghebaert ons leert omgaan met de terreurdreiging en schlagerzanger Ronny King zijn nieuwe passie voorstelt.



Allemaal Chris, de grappigste wereld van Chris Van den Durpel en zijn typetjes is vanaf woensdag 11 januari 2017 om 20.35 uur te zien bij VTM. De volledige afleveringen van Allemaal Chris zijn live en uitgesteld te bekijken op vtm.be en via de VTM-app. Lees ook Chris Van den Durpel komt met nieuwe typetjes. Herken jij de oude nog?

