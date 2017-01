Politici schuiven aan voor gourmet bij Sven De Leijer

Door: redactie

Voor de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van 'De Ideale Wereld' ontving Sven De Leijer het kruim van de Vlaamse politici bij hem thuis. Van Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans tot minister Bart Tommelein: allen schoven ze aan voor een laat kerstfeest. "Op het menu gourmet, het gerecht van de verbondenheid", aldus een enthousiaste Sven. Wij mochten het feest volgen.

Een drukte van jewelste gisteravond ten huize De Leijer. In zijn straat in Tervuren meer zwarte dienstwagens dan ooit tevoren, in zijn living toppolitici uit de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement. Alles was tot in de puntjes geregeld voor wat een groot verzoeningsfeest moest worden, met een fijne kerstsaus en extra wensen voor alle mensen van goede wil.



CD&V kwam feesten met voorzitter Wouter Beke, Joke Schauvliege, Hilde Crevits en Jo Vandeurzen. Bruno Tobback verving sp.a-voorzitter John Crombez. N-VA stuurde Ben Weyts en Jan Peumans, Bart Tommelein en Sven Gatz zorgden voor de blauwe tint. "Voldoende ingrediënten voor een pracht van een feest", lachte gelegenheidskok en gastheer Sven. "Zeker in het piepkleine kot waar ik woon en waar ik al die gasten, naast ook nog een cameraploeg en wat redacteurs, moest ontvangen."



