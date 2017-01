Twin Peaks vanaf 21 mei terug op de buis

Door: redactie

10/01/17

© ap.

Het nieuwe seizoen van Twin Peaks, de legendarische televisieserie uit de jaren '90, zal vanaf 21 mei te zien zijn op de Amerikaanse televisiezender Showtime. Dat bevestigde de zender tijdens een perspresentatie van de show.

Regisseur David Lynch was daar ook bij aanwezig en verklapte dat het nieuwe seizoen 18 afleveringen zal tellen. De verwachtingen voor de serie zijn hoog en Lynch weet dat maar al te goed. "Het woord 'verwachting' heeft iets magisch", zei de vaak mysterieuze regisseur. "Mensen verwachten iets en hopen dat die verwachting dan uitkomt als ze het zien", vervolgde Lynch.



Twin Peaks bracht menig huiskamer in de jaren '90 in vervoering. De serie speelt zich af in het fictieve plaatsje Twin Peaks en vertelt het verhaal van de onopgeloste moord op het meisje Laura Palmer. In het nieuwe seizoen keren vele acteurs en hun personages terug, waaronder Kyle MacLachlan, die de FBI-agent speelt die de moord onderzoekt.



De productie van het nieuwe seizoen ging niet geheel zonder problemen. Lynch en zender Showtime kregen ruzie, waarna de 70-jarige regisseur opstapte. Later keerde hij terug naar de regisseursstoel. "Daar praat ik liever niet over. Ik ben nu heel blij met Showtime", zei Lynch toen hij werd gevraagd naar de ruzie.