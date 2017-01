"Het is altijd al Jambon geweest, op z'n Frans. Jan heeft dat 'vernederlandst'.": Luk Alloo volgt Jan Jambon

Door: redactie

9/01/17 - 15u58 Bron: medialaan

© medialaan.

tv In de tweede aflevering van Alloo Bij op VTM schetst Luk Alloo een portret van de man achter minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. Die wilde ooit truckchauffeur of zanger worden, beleefde een vrij liederlijke studententijd vindt in opera de ultieme ontspanning. Zijn vader geeft toelichting bij zijn familienaam: "Het is altijd al Jambon geweest, op z'n Frans uitgesproken. Maar Jan heeft dat aan de universiteit zelf 'vernederlandst'."

Alloo volgt Jambon bij de uitvoering van zijn politieke taken en nodigt hem uit om een paar nostalgische locaties te bezoeken, zoals zijn geboortestad Genk en zijn ouderlijk huis. In Jambons tienerkamer hing een schilderij van zijn grootvader. "Van hem heb ik het Flamingantisme meegekregen. Hij heeft ooit tijdens WOII aan de IJzer het land verdedigd. Hier is eigenlijk de politicus Jambon ontstaan." © medialaan.

Trucker en zanger In zijn oude school vertelt Jambon dat hij na zijn humaniora een jaar als internationaal truckchauffeur wilde rondrijden. "Het avontuur trok me daarin enorm aan. Helaas is het er nooit van gekomen." Aan de universiteit ging hij niet naar de les maar blokte hij de cursussen gewoon thuis. "Ik tapte bier in een studentencafé en werkte als afruimer in het studentenrestaurant. Maar ik was ook preses en heb zelfs liederen geschreven." In zijn vroegere studentenkot zingt Jan Jambon een studentenlied van weleer. "Ik was heel graag zanger geworden, mocht ik het talent gehad hebben", geeft hij toe. © medialaan.