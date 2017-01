Zoon tegen moeder die acht kinderen kreeg bij zes verschillende mannen: "Het is genoeg geweest"

Koen Van De Sype

9/01/17 - 14u56 Bron: The Sun, Daily Mail

Nathan, Megan, moeder Dawn en Marc. © Channel 5.

"Je hebt me mijn jeugd afgenomen." Met die niet mis te verstane beschuldiging aan het adres van zijn moeder Dawn (46) in het achterhoofd schreef de Brit Marc Reed (26) zijn familie in voor een veelbesproken nieuwe realityshow op de commerciële zender Channel 5. Daarin worden ontwrichte gezinnen naar de jungle in Panama gestuurd om hun problemen op te lossen. En de boodschap die Marc voor zijn moeder had, veroorzaakte meteen vuurwerk in de eerste aflevering: "stop met kinderen te maken".

Meestal is het de ouder die de levensstijl van zijn of haar kind afkeurt, maar bij het gezin Reed is het omgekeerd. Daar zijn het de kinderen die zich niet kunnen vinden in de manier waarop hun moeder haar leven leidt. En daarom schreef zoon Marc hen in voor het gloednieuwe 'The Week We Went Wild' op Channel 5. In een wanhopige poging om zijn moeder tot inkeer te brengen.



Extreme omstandigheden

Naast Marc en Dawn reisden ook broer Nathan Reed (27) en zus Megan Brown (14) mee naar Midden-Amerika. Doel is dat ze elkaar daar terugvinden door vijf dagen in extreme omstandigheden samen te overleven. En dat ze hun problemen op tafel gooien. Iets wat meteen gebeurde. Lees ook Gentse minderjarige naar gesloten jeugdinstelling na messteek in hart van moeder

Ben jij een emo-eter? Zo raak je er vanaf

"Illegaal huisdier": opzichter schiet hert dood op oprit van gezin dat dier adopteerde

"Ze denkt alleen aan zichzelf en aan daten", klinkt het niet mis te verstaan aan het adres van Dawn, die acht kinderen heeft bij zes verschillende mannen. "Het is net of wij geen rol spelen. Haar levensstijl heeft nochtans een enorme impact op ons leven", aldus zoon Marc. "Ze heeft me mijn jeugd afgenomen en ik ben bang dat ze dat nu ook zal doen met mijn zus Megan, die voor de jongste kinderen van twee en acht moet zorgen. Dat is niet zoals het zou moeten zijn. Dat moet veranderen."



Kwaad

De jongeman aarzelt niet om zijn moeder op haar nummer te zetten voor de camera's. "We willen dat je je nu eindelijk settelt", zegt hij kwaad. "Met het aantal kinderen dat je hebt, moet je meer thuis zijn. In plaats van voortdurend weg te gaan en onenightstands te versieren. En nog meer kinderen te maken. Dat is trouwens niet het voorbeeld dat Megan zou moeten krijgen."