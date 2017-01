Vierde seizoen De Kroongetuigen donderdag van start met zaak-Ronald Janssen

Door: redactie

9/01/17 - 13u08 Bron: vtm

© vtm.

Donderdag begint op vtm de vierde reeks van De Kroongetuigen met een gruwelijke, nog recente zaak die heel het land choqueerde: die van Ronald Janssen. Janssen vermoordde Annick Van Uytsel, Shana Appeltans en Kevin Paulus. Het is uitzonderlijk dat het gerecht zo kort na de feiten al toelating geeft voor een reconstructie.

Jeroen Wils. © vtm.

In 2011 kreeg de meervoudige moordenaar Ronald Janssen (nu 45) uit Loksbergen levenslang. In 2007 had hij Annick Van Uytsel vermoord en in 2010 benam hij zijn buurmeisje Shana Appeltans en haar vriendje Kevin Paulus van het leven. Criminoloog en journalist Jeroen Wils maakt donderdag de reconstructie van de vreselijke feiten.



"Het parket-generaal heeft ons toestemming gegeven om een aantal recente zaken te belichten", zegt Wils. "Omdat ze belangwekkend zijn en omdat ze heel veel aandacht hebben gekregen bij het grote pubiek. Bovendien blijven we heel erg dicht bij de feiten. We reconstrueren alleen wat er zich heeft voorgedaan. Ik heb ontzettend veel respect voor de nabestaanden die de moed hebben om te getuigen."



De reportagemaker voegt eraan toe dat speculaties niet aan bod komen en dat hij ook niet zal ingaan op de spanningen tussen de speurders onderling."We geven de versie die op het proces als juridische waarheid wordt beschouwd", zegt hij. "Alle andere mogelijke versies hebben we niet weerhouden."



Vtm-directeur informatie, Kris Hoflack, prijst de medewerking van de getuigen: "Ze zijn moedig, want de emoties zijn voor hen duizend keer groter dan voor ons." Dat blijkt pijnlijk uit de beklijvende getuigenissen, zoals die van Eddy Van Uytsel, papa van Annick: "Mijn vrouw was direct in paniek, maar voor mij was er niet direct iets slechts aan de hand. Omstreeks 8 u. heb ik naar de kliniek gebeld".



Dan kreeg ook Eddy een klap. "Na 2, 3 dagen liep ik erbij als een zombie. Ik had toen ook door dat we iets moesten doen. Annick proberen te bereiken. Via een persconferentie. Dat was een verschrikkelijk moment. Onwezenlijk. Maar we wilden absoluut iets doen."



Het afschuwelijke moment dat er duidelijkheid kwam. "Toen we hoorden dat Annick gevonden was, stortte de hemel naar beneden. Groggy. Martine die daar lag... Ik bleef overtuigd dat ze de dader ooit gingen vinden. En dat wilden we."



De gebroken vader besluit: "We missen Annick nog elke dag. We praten nog elke dag over Annick. En Martine heeft nog elke dag pijn."



De papa van Kevin vat het erg confronterend samen: "Ik heb geen leven meer. Nog altijd niet. Zonder medicijnen zou het niet gaan."