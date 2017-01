5 topfilms die je dit weekend op tv kan zien

© rv.

Mocht je soms het gevoel hebben dat we vaak heel enthousiast zijn over films, dan zal dat gevoel niet veranderen dit weekend. Want wat krijgen we weer fantastische films op tv te zien. Wij selecteerden er vijf die je echt niet zou mogen missen.

Fantastic Mr. Fox Wes Anderson is met films als 'Rushmore', 'Moonrise Kingdom' en 'The Grand Budapest Hotel' een van de beste en meest unieke regisseurs van zijn generatie. Zijn bijzondere en authentieke stijl waarin symmetrie centraal staat, leent zich blijkbaar ook - en misschien wel beter? - voor animatiefilms. Bovendien is echt álles wat je in deze film ziet, écht. Geen special effects of digitale animatie dus, maar echte minipoppetjes, minidecors en minirekwisieten. Geniet deze middag van wat volgens ons de beste animatiefilm ooit is.



Naar het gelijknamige boek van Roald Dahl. Mr. Fox (George Clooney) en Mrs. Fox leiden een idyllisch ondergronds leventje. Maar twaalf 'vossenjaren' na de geboorte van hun zoontje Ash komen de instincten van Mr. Fox bovendrijven, wat het bestaan van hun hele dierengemeenschap in gevaar brengt. Om aan voedsel te komen berooft Mr. Fox namelijk de boerderijen van drie verschillende boeren, terwijl hij aan Mrs. Fox beloofd had dit niet meer te doen. Na drie succesvolle overvallen smeden drie boeren een plan om Mr. Fox voor eens en voor altijd uit de weg te ruimen.



Law Abiding Citizen Dat deze actiefilm misschien een klein beetje ongeloofwaardig is, maakt ons niet zoveel uit. Je zit namelijk van begin tot einde op het puntje van je stoel. Gerard Butler en Jamie Foxx houden een vlijmscherp psychologisch steekspel terwijl je probeert uit te vissen hoe de vork nu juist in de steel zit. Een topfilm van Gary Gray, die ons ook al 'Straight Outta Compton' bracht en binnenkort de achtste 'Fast & Furious'-film op ons loslaat.



De vrouw en het kind van Clyde Shelton (Butler) worden in koelen bloede vermoord, maar de dader gaat dankzij een juridische deal met aanklager Nick Rice (Foxx) vrijuit. Tien jaar later neemt Clyde het recht alsnog in eigen handen en belandt hij in de cel. Tot Nicks verbijstering begint Clydes wraak dan pas echt.



'Law Abiding Citizen', vanavond om 20.40u op Q2.

Up Als 'Fantastic Mr. Fox' de beste animatiefilm ooit is, dan is 'Up' waarschijnlijk de op één na beste. Alleen al de openingsscène doet je in luttele minuten naar je zakdoek grijpen. De mannen van Pixar hebben er een handje van weg om emotionele pareltjes af te leveren. Carl Fredricksen zal voor altijd een plekje in ons hart hebben.



Carl Fredricksen heeft er zijn hele leven al van gedroomd om de wereld te ontdekken en grootse avonturen te beleven. Maar op zijn 78e lijkt het alsof zijn leven aan hem voorbij is gegaan en zijn de grootse avonturen alleen maar dromen gebleven. Maar dan staat plots de 8-jarige padvinder Russel voor zijn deur.



'Up', vanavond om 21.20u op Eén.

Carlito's Way Het aantal gangsterfilms dat in Hollywood de revue al is gepasseerd, is gigantisch. Maar het aantal gangsterfilms dat het niveau haalt van 'Carlito's Way', is op één hand (of misschien twee) te tellen. Dat heeft veel te maken met Brian De Palma, volgens velen de beste regisseur ooit, die zijn acteurs Al Pacino en Sean Penn hun allerbeste niveau doet halen. Met ruim twee uur een lange zit, maar vervelen doet 'Carlito's Way' nooit.



De zware crimineel Carlito Brigante komt dankzij zijn advocaat Kleinfeld snel vrij uit de gevangenis. Hij is vastbesloten om op het rechte pad te blijven, maar Kleinfeld heeft toch weer een klusje voor hem, een kleine gunst voor bewezen diensten.



'Carlito's Way', vanavond om 22.10u op CAZ.