6/01/17 - 09u40

Alle radio- en televisie-uitzendingen van de Vlaamse publieke omroep VRT zijn vanochtend enige tijd onderbroken geweest door een stroomstoring. Oorzaak was een waterleiding die 's nachts door de vrieskou was gesprongen, liet de VRT weten.

De leidingbreuk werd in de nacht al verholpen, maar blijkbaar was er toch water gelekt in de stroomvoorziening van de studio's.



Na de inschakeling van reservesystemen konden de uitzendingen worden hervat.