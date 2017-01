Jammer voor 'Cory' en 'Topanga': Girl Meets World stopt

Door: redactie

5/01/17 - 11u10

De herlancering van jaren 90-hitserie Boy Meets World houdt na drie seizoenen op. Het schrijversteam van Girl Meets World maakte dat woensdag bekend op Twitter.

In de Disneyserie kropen twee acteurs uit de originele serie in hun oude rollen, alleen deze keer waren Cory (Ben Savage) en Topanga (Danielle Fishel) de ouders van het hoofdpersonage, hun dochter Riley (Rowan Blanchard).



"Met ongelooflijk veel trots op ons werk en verdriet dat het tot een eind komt, laat ik ons geweldige publiek weten dat de show erop zit", schreef één van de schrijvers van de show op Twitter. Van Girl Meets World werden in totaal 69 afleveringen gemaakt. Boy Meets World hield het destijds 7 seizoenen en 158 afleveringen vol.