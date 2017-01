Bill Barberis laatste keer op set van 'Thuis': Toon hangt z'n salopette aan de haak

ANNELIES ROEBBEN

Triest nieuws voor de fans van 'Thuis'-hunk Bill Barberis (34). Gisteren was in laatste draaidag, en kroop hij dus voor de laatste keer in de huid van klusjesman Toon. Vanaf februari is Bill te zien in 'Allemaal Familie' - zijn allereerste filmrol - en in de toekomst wil hij meer tijd vrijmaken voor andere rollen. "Ik heb mijn periode bij 'Thuis' nooit als werk beleefd. Geen bazen of collega's, maar vrienden waren het. Sommigen van hen zelfs voor het leven", zegt hij zelf.