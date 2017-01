NBC lokt Megyn Kelly met miljoenen weg bij Fox News

Door: redactie

3/01/17 - 23u53 Bron: BuzzE

© EPA.

Megyn Kelly verlaat Fox News, waar ze twaalf jaar geleden begon als onervaren tv-journalist en politiek commentator maar uitgroeide tot een van de grootste sterren. Ze heeft besloten haar carrière voort te zetten bij NBC. De nieuwscoördinator van die zender, Andrew Lack, lokte Kelly weg bij Fox door haar een drievoudige rol in het vooruitzicht te stellen tegen een niet bekendgemaakt miljoenensalaris.

Volgens de New York Times krijgt Kelly een dagelijks nieuws- en discussieprogramma en gaat ze op de zondagavond een nieuwsshow met diepgang presenteren. Daarnaast schuift ze uiteraard aan bij speciale politieke uitzendingen van NBC en bij andere groots aangepakte evenementen.



Haar vertrek is een enorme klap voor Fox News. Ze maakte afgelopen jaar grote indruk door presidentskandidaat Donald Trump, die haar regelmatig persoonlijk aanviel in veelal vileine bewoordingen, professioneel van repliek te dienen. Na Bill O'Reilly is ze de populairste 'host' van de Republikeins-gezinde zender.