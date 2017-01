Daarom gaf Sofie Michel Van den Brande een nieuwe kans

Door: redactie

3/01/17 - 08u28 Bron: Story

© Dieter Bacquaert.

In The Sky is the Limit leerden we Sofie Van Remoortel (45) kennen als de vriendin van Michel Van den Brande (55). Maar over rozen liep hun relatie niet. Nadat Sofie Michel ettelijke keren aan de deur zette, is ze nu toch opnieuw zeker van hun liefde. Ook al blijft Michels vrouw Marleen een grote rol spelen in zijn leven. "Maar hij is écht veranderd", zegt Sofie in Story.

Michel Van Den Brande is een fenomeen: gepokt en gemazeld door het leven, workaholic, notoir flirter, kort lontje, grofgebekt, maar bij momenten ook verrassend gul en hartelijk. Geen gemakkelijke man om een relatie mee te hebben, zo mocht Sofie Van Remoortel ondervinden. Na een voor haar pijnlijk eerste seizoen van The Sky is the Limit zette ze een punt achter hun relatie. Een harde beslissing, waarna Michel vorig jaar in februari een tijdlang spoorloos verdween. Maar kijk, ondanks alles slaagde Sofie er toch in om haar twijfels opzij te zetten. "Michel heeft me overtuigd", knikt ze vastberaden.



Stunt

Meteen na de terugkeer van Michel leek hun relatie gedoemd. "Michel verwachtte dat ik hem met open armen zou ontvangen na zijn 'stunt'. Terwijl ik in alle staten was", vertelt Sofie in Story. "Je moet weten dat Michel me vlak voor zijn verdwijning had gebeld met de boodschap dat hij 'naar zijn broer zou gaan'. Die heeft 22 jaar geleden zelfmoord gepleegd... 'Doe dat niet, je hebt een zoon en een dochter, een goed bedrijf', riep ik.' Maar dat waren niet de woorden die Michel wilde horen. 'Hij wilde dat ik hem nog een kans zou geven, maar dat kon ik niet meer opbrengen. Het eerste seizoen van The Sky is the Limit was té pijnlijk geweest. Michel heeft mij daarin echt gekleineerd. Hij ontkende bij momenten zelfs onze relatie, hij flirtte openlijk met jonge vrouwen... Mijn familie en vrienden waren woest en ik had hen beloofd dat ik Michel nooit nog zou terugnemen."



Maar Michel bleef zijn dreigement herhalen. "Hij zei me zelfs welk nummer ik op zijn begrafenis moest draaien: Een Ster, van Stan Van Samang. En niet veel later kreeg ik bericht dat Michel een van zijn medewerkers had gesms't dat dit zijn laatste berichtje was. Ik vreesde nog niet meteen het ergste, maar het werd steeds later, en er kwam geen nieuws. Uiteindelijk hebben we toch de politie verwittigd, en de volgende dag kwam zijn verdwijning al in het nieuws... Toen hij twee dagen na ons telefoontje nog altijd niet was teruggekeerd, begon ik te geloven dat hij het écht gedaan had. Ik werd gek. Op dat moment was ik niet kwaad, ik maakte me te veel zorgen. Maar uiteindelijk kwam het verlossende telefoontje: Michel was geseind in Nederland. Toen ik Michel aan de lijn kreeg, heb ik hem meteen een rotzak genoemd. (lacht) En niet veel later stond hij gewoon voor de deur, met zakken vol souvenirs."



Boot afhouden

Sofie bleef Michel bij elke poging van zijn kant afwijzen, maar uiteindelijk viel ze toch opnieuw voor zijn charmes. "Toen ik op een avond laat thuiskwam, stond Michel ineens voor mijn neus. Hij had twee uur op mij gewacht. Daar, op dat moment, heeft Michel zijn hart blootgelegd. En toen wist ik dat ik hem zou terugnemen. Dat we samen hoorden. Maar tegen Michel heb ik gezegd dat ik er nog over moest nadenken. Voor hem was het een kwelling, vooral toen hij enkele dagen later mijn auto zag staan aan een café dat bekendstaat als rendez-vouslocatie. Ik zat daar gewoon met een vriendin iets te drinken. Maar Michel belde me huilend op omdat hij dacht dat ik daar had afgesproken met een man. Ik heb alles uitgelegd, en achteraf zijn we iets gaan eten. Sindsdien zijn we weer samen. Michel is ook echt veranderd. Onze relatie is sterk verbeterd. Als we nu woorden hebben, wil hij dat uitpraten. Vroeger klapte hij dicht. Hij heeft zijn vrouw Marleen, van wie hij nog niet gescheiden is, ook openlijk over onze relatie verteld."



Trouwen

Michel en zijn vrouw zijn nog niet gescheiden. "Ik ga hem daar zeker niet toe dwingen, ik heb er zelfs nog nooit om gevraagd. Al kan ik niet ontkennen dat ik het er moeilijk mee gehad heb. Mocht Michel me ooit ten huwelijk vragen, dan zeg ik meteen ja. Ik geloof rotsvast dat we samen oud zullen worden. Wat hij ook doet, ik smelt elke keer opnieuw", besluit Sofie.