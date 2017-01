Nieuw seizoen 'Prison Break' start in maart

Door: redactie

2/01/17 - 14u44

Fans die wachten op het nieuwe seizoen van Prison Break, hebben een datum om naar uit te kijken. Of toch een maand, want de reeks wordt uitgezonden in maart.

Niet dood Die kwam zeven jaar geleden niet om in een explosie, maar belandde in het ziekenhuis en zo in een gevangenis in Jemen. Ook van de partij zijn Robert Knepper (T-Bag) en Sarah Wayne Callies (Sara Tancredi). Lincoln en Sara zouden er alles aan doen om Michael vrij te krijgen.



Prison Break werd begin 2009 stopgezet na vier seizoenen. De serie leek volledig afgerond, tot FOX fans plots verraste met de aankondiging van een nieuw seizoen.