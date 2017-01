Kalmte kan u redden, ook voor Ben Crabbé

Door: redactie

Vanavond spelen 5 quizmasters tegen elkaar in de nieuwjaarsspecial van 'Kalmte kan u redden'. Al is niet elke tv-quiz dezelfde. Vraag het maar aan Blokken-presentator Ben Crabbé. Bij de eerste vraag van de eerste ronde moesten de andere quizmasters hem al uitleggen hoe het spel nu precies werkte.



Wie speelt de finale voor het goede doel? Ben Crabbé, Bart De Pauw, Erik Van Looy, Steven Van Herreweghe of Adriaan Van den Hoof? U ziet het vanavond om 20.30 uur.