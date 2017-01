Jawel: Will & Grace keert terug

Door: redactie

1/01/17 - 07u49 Bron: ANP

© anp.

Tv De kogel is door de kerk. Er komt een vervolg op de successerie Will & Grace. Dat meldt acteur Leslie Jordan. Hij speelt in de serie de rol van Beverly Leslie.

Er komen tien nieuwe afleveringen vertelde hij tijdens een interview aan het radiostation KPBS in San Diego. Er gingen al een tijdje geruchten dat de comedyserie terug zou keren. NBC zond Will & Grace tussen 1998 en 2006 uit.



In september verscheen onverwacht een filmpje op YouTube waarin Will, Grace, Jack en Karen te zien waren. Het bleek te gaan om een verkiezingsspotje voor Hillary Clinton. De hernieuwde samenwerking zorgde voor allerlei geruchten, vooral toen hoofdrolspeler Eric McCormack (Will) bekendmaakte dat de cast met NBC aan het onderhandelen was.



De opnames voor de afleveringen starten in juli en de comedy zal vooral gaan over de Amerikaanse politiek, onthulde actrice Megan Mullally (Karen). Met Donald Trump als de nieuwe president kon de terugkeer van de comedyserie niet op een beter moment komen, liet de actrice zich tegenover PrideSource ontvallen.