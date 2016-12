5 films die je dit nieuwjaarsweekend op tv kan zien

© rv.

Straks is het zover: dan laten we 2016 achter ons en maken we van 2017 het beste jaar aller tijden. Maar voor we de champagne ontkurken, zijn er nog enkele films die we eigenlijk niet mogen missen. En ook na Nieuwjaar worden we verwend, want niemand minder dan John McClane geeft het beste van zichzelf op 1 januari. Gelukkig Nieuwjaar iedereen en veel filmplezier in 2017!

Jurassic Park II Op kerstavond kregen we al Jurassic Park op ons bord en op Oudjaar krijgen we het vervolg te zien. Even goed als zijn voorganger is Jurassic Park II niet, maar dat is natuurlijk geen schande. Jeff Goldblum krijgt deze keer het gezelschap van Julianne Moore en Vince Vaughn, die door dino's toch voor een keertje het zwijgen kan worden opgelegd.



Vier jaar na het avontuur in de eerste film verklapt John Hammond aan Ian Malcolm dat er nóg een eiland was met dinosaurussen. Hammond is benieuwd naar de dino's en zakt naar het eiland af. Maar hij is niet de enige bezoeker.



The Meaning of Life Wie deze film al gezien heeft, herinnert zich wellicht de scène met de morbide obese Terry Jones, die overal overgeeft en uiteindelijk ontploft. Geen ideale film dus net voor je aan het feestmenu begint, maar wel een prachtige kroon op het oeuvre van Monty Python. Voor de laatste film waarin ze voltallig zijn (Graham Chapman stierf in 1989) keert het collectief terug naar het sketch-format, waarmee ze wereldberoemd werden.



De mannen van Monty Pyhton proberen de zin van het leven te ontrafelen in hilarische sketches die het leven doorlopen. Van de geboorte tot de dood en zelfs daarna.



'The Meaning of Life', vanavond om 20.40u op CAZ.

Despicable Me 2 Op ons lijstje van goede voornemens staat met stip genoteerd: "Despicable Me 3 bekijken". Op 28 juni verschijnen Gru en zijn minions weer in de cinemazalen, maar in afwachting daarvan genieten wij vanavond nog een keer van Despicable Me 2. Steve Carrell en zijn oostblokaccent zijn geweldig, net als de kleine minions.



Gru, de beste crimineel ter wereld, heeft zijn leven gebeterd en drie kinderen geadopteerd. Hij lijkt zijn leven perfect op de rails te hebben tot zijn minions worden ontvoerd door een mysterieuze kracht.



'Despicable Me 2', vanavond om 20.45u op VTM.

Kampioen Zijn Blijft Plezant 765.000 mensen gingen naar de eerste 'F.C. De Kampioenen'-film kijken in de bioscoop. 765.000 bezoekers, dat maakt van deze film de vijfde succesvolste Belgische film ooit... Mijn gedacht! De zelfverklaarde 'besten van het land' zijn nog altijd razend populair, ook al was de serie beter.



De Kampioenen mogen een vriendschappelijke wedstrijd spelen in Zuid-Frankrijk tegen de ploeg van een oude vriend van Balthazar Boma. Maar wanneer Fernand Costermans zich opwerpt als reisleider, kan er zich al eens een misverstand voordoen.



'Kampioen Zijn Blijft Plezant', vanavond om 21.05u op Eén.