Baba Yega wint 'Belgium's Got Talent', maar wie zijn ze nu eigenlijk?

Annelies Roebben en Stijn Van Hove

30/12/16 - 23u19

© vtm.

"U dacht dat het feestje pas morgen zou zijn maar nee, het feestje vindt vanavond al plaats met de finale van 'Belgium's Got Talent', opende Koen Wauters de finale van 'Belgium's Got Talent'. Het was wachten op publiekslieveling Marjolein en haar versie van 'Con Te Partiro' voor een echt kippenvelmoment. Maar Baba Yega ging - zeer verrassend maar even verdiend - met de eindoverwinning lopen.

Het leek inderdaad al een beetje Oudjaar tijdens de live finale van 'Belgium's Got Talent'. Iedereen in feestkledij. En gastheer Koen Wauters en gastvrouw Laura Tesoro gaven er meteen een lap op met hun versie van 'Are You Gonna Go My Way' van Lenny Kravitz als openingsact. Alle acht finalisten gingen tot het uiterste om de kijker te overtuigen om voor hen te stemmen.



Topfavoriete was de 10-jarige Marjolein uit Gent, zij toverde gisteren als derde act van de avond een loepzuiver 'Con Te Partiro' uit haar jonge stembanden. Zij haalde echter niet eens de top drie. Kayleigh en Charlotte en TNT Crew - twee dansacts - gingen voor brons en zilver. Maar het was de laatste act van de avond, het buitenaardse dansmysterie van Baba Yega dat met de eindoverwinning ging lopen. Dan Karaty krijgt dus zijn zin. Hij was van bij het begin absolute fan van de mysterieuze jongens. Al kregen ze gisteren na hun verbluffende danspasjes een staande ovatie van de hele jury. Voor superfan Dan kon er een kadootje af. Hij kreeg een onesie van Baba Yega en waagde zich meteen aan een dansje met zijn topfavorieten.



In tegenstelling tot wat ze eerder beloofd hadden, namelijk dat ze hun maskers af zouden doen en hun identiteit zouden onthullen, besloten ze om het mysterie toch maar verder te bewaren. Zeker na de nogal expliciete oproep van jurylid An Lemmens, vlak na hun performance, om zeker niet bekend te maken wie ze zijn. Wij vermoeden dat twee van de leden danser Sinerjey -bekend van 'So You Can Dance' en DJ Davoodi, bekend van Tomorrowland, zijn. De twee stonden vorig jaar ook met Baba Yega op het Antwerpse dance-festival Laundry Day en bleven daar niet onbesproken. Nadat ze tijdens hun act brandblusapparaten leegspoten en er paniek uitbrak, werd door de politie proces-verbaal tegen hen opgesteld.