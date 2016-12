Wraak, passie en intense emoties op 90ste verjaardag van de 'Bomma'

Door: redactie

30/12/16 - 21u35

© vtm.

video

De Van den Bossches schoven aan tafel in het indrukwekkende landhuis van Lars Dewulf. Ook Lars zelf zakte naar de locatie af, al was het met specifieke bedoelingen. Tussen hem en Véronique hing er de voorbije dagen spanning in de lucht, maar net wanneer iedereen dacht dat het onvermijdelijke zou gebeuren, koos Véronique toch voor Mathias. En hoe! Hoewel ze aanvankelijk niet wilde trouwen, gaf ze nu toch haar jawoord. Lars stond erbij, keek ernaar en droop af. Op amoureus gebied deden ook nonkel Jan en Viv hun duit in het zakje. Hun verliefdheid bracht hen meer dan eens in een vervelende situatie, maar hoelang kunnen ze hun gevoelens nog verborgen houden voor Linda?

Vergiftiging

Dé verrassing van de avond was de terugkeer van Bart. De doodgewaande zoon van nonkel Jan was al een tijdje terug in het land om contact te zoeken met zijn familie, en vanavond dook hij plots op het familiefeest op, tot grote verbazing van alle aanwezigen.



Dan is er nog Simon. De kleinzoon van nonkel Jan was niet welkom op het verjaardagsfeest, maar zinde op wraak. Wanneer Niko in de brouwerij ontdekte dat er pillen verdwenen zijn, sloeg hij in paniek. Ondanks zijn enkelband kon hij de bomma maar net redden van een mogelijke vergiftigingspoging door Simon. Maar uitstel bleek geen afstel, want in de slotscène kwam de Bomma alsnog onzacht in aanraking met het canvas nadat Simon er in geslaagd was een pil in haar glas wijn te krijgen. Is dit na 25 jaar het einde van de Bomma?