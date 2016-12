"We botsten gewoon": Marleen Merckx openhartig over moeilijke relatie met moeder in 'Het Huis'

Door: redactie

video Thuis-actrice Marleen Merckx vertelde in Het Huis op Eén openhartig over haar jeugd, over de moeilijke band met haar moeder en over hoe veeleisend ze voor zichzelf kan zijn. "Ik denk altijd: 'Is het wel goed genoeg?'"

"Mensen namen mijn oud papier mee" Marleen zette haar scripts vroeger altijd buiten bij het oud papier. "Maar ik heb dan na een tijdje gemerkt wanneer ik 's ochtends naar de bakker ging: 'Hé, mijn oud papier is weg!' Mensen namen dat dus mee."

Niet vermoord worden Marleen speelt al sinds het begin van Thuis mee en ze hoopt dat nog lang te doen. Ze zou er "absoluut niet gelukkig mee zijn" als haar personage vermoord zou worden.

Weggelopen van huis In 1980 studeerde Marleen af aan Studio Herman Teirlinck, waar ze samenwerkte met Jan Fabre. Het was niet de niet de leukste periode uit haar carrière. "Het is het soort theater dat ik niet zo aangenaam vind. En de mensen die meespeelden, noemden zichzelf de Fabriaantjes. Het was een soort goeroe waar mijn toenmalige collega's naar opkeken."



Marleen had geen goede band met haar moeder: "Ik ben thuis weggelopen omdat ik dacht: 'Het is hier niet fijn'." Pas na een jaar kwam ze terug.

"Is het wel goed genoeg?" Tijdens het middageten vertelt Marleen hoe veeleisend ze is voor zichzelf. "Mijn man heeft nog nooit een theatervoorstelling van mij gezien. Hij mag niet. Ik denk altijd: 'Is het wel goed genoeg?'"

"We botsten gewoon" en "nonnen zijn vreselijke wezens" In de jeugdkamer wordt Marleen emotioneel. Toen ze vijf jaar oud was, stierf haar vader, en met haar moeder had ze geen goede band. Ze kreeg er zelfs plasproblemen van, wat dan weer de aanleiding was voor een heel moeilijke relatie met nonnen, die ze "vreselijke wezens" vindt.



Toen haar moeder borstkanker kreeg, bezocht Marleen haar elke week. Hebben ze het ooit uitgepraat? "Er was eigenlijk niets uit te praten. We hadden geen ruzie om iets specifieks. We botsen gewoon heel erg met elkaar, over veel dingen heel andere opvattingen. Ik wist dat ik van mijn moeder niet zou krijgen wat ik verlangde."

Ben Segers als verrassing Ben Segers komt langs als verrassingsgast voor het avondmaal. Sinds ze samen in Thuis speelden, zijn ze goede vrienden, en dat is heel duidelijk tijdens het koken.

Een lied voor Marleen Ben zingt en speelt na het eten een nummer.

"Die heeft een smoel om stront op te sorteren" Marleen kijkt online nooit naar reacties van Thuis-kijkers. "Ik ben ooit eens gaan kijken op zo'n site waar mensen commentaar geven. Wat zijn die allemaal gefrustreerd! 'Die heeft een smoel om stront op te sorteren', zo'n dingen verschijnen daarop. Ik wil wegblijven van die negatieve, platte toestanden."

Leven is tof Marleen is nu 58 jaar. "Ik zit heel vaak alleen in de auto, en ik zet ook vaak mijn radio uit zodat er stilte is. Dan denk ik: ik ben nu bijna 60. Hoe oud wil ik eigenlijk worden? Op deze manier: 90. Dus ik heb er al twee derde opzitten. Dat is niet fijn, want ik vind leven echt tof."