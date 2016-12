Albert(o) zo fel vermagerd dat Studio 100 met creatieve oplossing op de proppen komt

SVH

27/12/16 - 06u50

© Photonews.

Niks dan blije kindergezichtjes in De Panne, waar de gloednieuwe 'Kerstshow'van Samson en Gert gisteren in première ging. En daarin wordt wel op een heel creatieve wijze omgegaan met het plotse gewichtsverlies van Koen - Albertooo! - Crucke. Zo verschijnt de acteur bij het begin van de show als een soort Robinson Crusoe op het podium en vertelt hij dat hij verzeild geraakt is op een onbewoond eiland, zonder eten. Hoe het verder gaat, verklappen we niet, wel dat onder anderen ex-atlete Kim Gevaert en acteur Gunter Levi in het bijzijn van hun kroost honderduit genoten.



Wie het spektakel zelf wil meemaken, kan terecht op www.plopsalanddepanne.be.