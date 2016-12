Door: redactie

24/12/16 - 17u23 Bron: Showbizzsite

Volgende maand is Erika Van Tielen voor het eerst in Familie op VTM te zien. Zij gaat de rol van Amélie, de ex van Lars Dewulf (Kürt Rogiers) spelen. Erika vertelt één en ander over haar personage aan onze videoreporter. Over de laatste vraag blijft Erika duidelijk op de vlakte: zal zij in bed duiken met Lars? We zullen moeten kijken!