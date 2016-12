5 perfecte kerstavondfilms die je vanavond op tv kan zien

© rv.

Mocht je vanavond even genoeg hebben van het feestgedruis en heb je al je pakjes al geopend, dan is het misschien geen slecht idee om een film mee te pikken op tv. Ga met al je neven, nichten, zatte nonkels, nuchtere nonkels, tantes en grootouders in de zetel zitten, want deze films wil je vanavond niet missen.

Jurassic Park Deze film blijft gewoon fantastisch, of hem nu voor de eerste, de tweede of de duizendste keer ziet. Een onovertroffen concept van een onovertroffen regisseur als Spielberg bezorgt je 23 jaar na de release nog altijd kippenvel. En Jeff Goldblum is een reden op zich om een film te bekijken.



Wetenschappers slagen erin om dinosaurussen te klonen uit een druppel dinobloed. Miljonair John Hammond bouwt een gigantisch pretpark om de gekloonde dino's aan de mensen te tonen. Een paar uitverkorenen mogen als eerste het park bezoeken, maar bij een onweersbui valt de elektriciteit uit en ontsnappen enkele gevaarlijke dino's.



Life of Brian De grappigste film van het grappigste humorcollectief ooit. In 1979, toen nog niet zozeer tegen heilige huisjes werd geschopt, stampte Monty Pyhton het grootste heilige huis ter wereld omver: religie. John Cleese en co werden dan ook meteen voor ketters verweten. En in het oerkatholieke Italië werd de film pas in 1990 toegelaten.



Op de avond dat Jezus Christus geboren wordt, wordt in een stalletje ernaast ook Brian geboren. Op volwassen leeftijd sluit Brian zich aan bij het Volksfront van Judea: een organisatie die zich tegen de Romeinen verzet. Door een speling van het lot wordt Brian echter aangezien voor de messias, en wordt alles wat hij zegt en doet heilig verklaard. Maar Brian heeft helemaal geen zin om een volk te leiden, en ook de Romeinen zijn niet zo opgezet met de komst van deze messias.



'Life of Brian', perfect voor na het voorgerecht, om 20.40u op CAZ.

Home Alone Oké, we geven toe dat deze film een beetje grijsgedraaid is. Elk jaar krijgen we op 24 december deze film voorgeschoteld. En toch zitten wij, zoals elk jaar, aan de televisie gekluisterd voor 'Home Alone', de leukste kerstfilm aller tijden. Al was het maar om Joe Pesci nog eens bezig te zien.



De achtjarige Kevin McAllister (Macaulay Culkin) wordt per ongeluk alleen thuis achtergelaten wanneer zijn familie op vakantie vertrekt naar Frankrijk. Wanneer Kevin zich realiseert dat hij alleen thuis is, leert hij al snel voor zichzelf te zorgen. Maar wanneer inbrekers Harry en Marv zijn huis binnendringen, moet Kevin alle zeilen bijzetten.



'Home Alone', om 21.00u op VTM.

Get Smart De carrière van Steve Carell zat een beetje in het slop toen Ricky Gervais er hem uithaalde door hem te casten in de Amerikaanse remake van 'The Office'. Wij danken Ricky Gervais op onze blote knieën, want Carell ontpopte zich daana als een van de beste komische acteurs van zijn generatie. 'Get Smart', een hilarische spionagekomedie, is daar een fantastisch voorbeeld van.



Maxwell Smart is een spion voor CONTROL, een organisatie die door de overheid niet zo financieel ondersteund wordt als de CIA. Samen met zijn partner, Agent 99 (Anne Hathaway), is Smart op zoek naar leden van de terroristische organisatie CHAOS, die snode plannen hebben met de wereld.



'Get Smart', het ideale dessert, om 21.15 op VIER.