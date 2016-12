Hoe lang blijft De Slimste Mens in de toekomst nog geheim?

Door: redactie

Winnaar gisteren twee keer gelekt

Dat de finale van De Slimste Mens niet live wordt gespeeld, dat is wel duidelijk. Maar de opnames vinden zelfs niet de dag zelf plaats, maar enkele dagen ervoor (gelukkig voor Eva De Roo, die in Boom plaatjes moet draaien voor Music For Life). Maar of dat systeem volgend jaar nog gehanteerd zal worden, moet nog blijken. Het wordt immers steeds moeilijker om de winnaar van de quiz geheim te houden tot de uitzending.