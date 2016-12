Gilles Van Bouwel is Slimste Mens ter Wereld: "Ik kan gelukkig sterven"

Marc Coenegracht

video Geen derde vrouw die Slimste Mens Ter Wereld wordt. Wél Gilles Van Bouwel, die gewoon sterker, stressbestendiger en een betere quizzer was dan zijn opponenten. Van bij de start van de Grote Finale leidde 'de Mol' de dans. Zijn plaatsje in de tweede en beslissende ronde kwam geen seconde in het gedrang.

De leukste quotes

Olga Leyers: "Ik vind het wel jammer dat ik hier maar één keer zit. Ik ben van plan om me vooral te amuseren omdat het altijd heel leuk was."



Olga (op de vraag of er veel veranderd is sinds haar deelname): "Er zijn mensen die zeggen dat ik écht moet winnen. Ook minder goede reacties, maar dat valt mee."



Olga: "Ik ben aan het leren voor school. Ik ben wel nog niet veel naar school geweest."



Olga (over de kandidaten): "Ik ben heel bang, maar ook heel blij dat we hier met ons drieën zitten. Het is mathematisch het eerlijkste. Wij zijn in de ranking 1, 2 en 3. Ik gun ze het hard, dus ik ga niet wenen. Na vorige keer dacht ik: ik heb niet het record van De Slimste Mens, maar wel een ander record. Ik ben 19 jaar en heb al drie keer geweend op tv. In Het grootste Licht, Beste Vrienden en De Slimste Mens."



Gilles Van Bouwel: "Ik ben heel blij dat ik hier zit. Al wat er eerder gebeurd is, is voorbij. Het kan me nu niet meer schelen."



Gilles: "Het grappige is dat wij eigenlijk nooit tegen elkaar gespeeld hebben. En het is voor alle drie de twaalfde deelname."



Jeroom (over hun showpak): "'Da's gewoon een zwart pak. We zijn net in een doos punaisen gevallen."



Philippe Geubels: "In de finale zitten? Da's te hoog gegrepen voor mij. Ik hoop eens in een finalist te geraken... De papa kan er ook mee lachen." Waarop Jeroom: "De papa van Gilles?"



Jeroom: "Ik heb de kandidaten grondig gefouilleerd. In de onderbroek van Olga en Eva zat niks. Ik heb wel uw trouwring teruggevonden. Maar ik ben zeer teleurgesteld in Gilles, die een telefoon heeft willen binnensmokkelen in zijn achterste (toont een grote telefoon).



Jeroom (over Abba): "Abba is eigenlijk de K3 van de jaren zeventig. De rosse, de blonde en in de rest was niemand geïnteresseerd."



Erik (tegen Olga): "Het is goed dat je volop aan het nadenken bent." Waarop Jeroom: "Ik ben al blij dat je niet aan het bleiten bent."



Geubels (nadat Erik vraagt of Olga graag salami eet): "Allez, hij is weer daar met zijn openingszinnen". Olga: "Ik ben vaak ziek. Sinusitis, allergieën. Ik ben onlangs drie dagen ziek geweest van een kat." Waarop Jeroom: "Wie eet er nu ook kat?!"



Van Looy fluistert een vraag. Gilles zegt beleefd wablieft en geeft zo het juiste antwoord.



Eva (of ze De Premier al gezien heeft): "Ik ga naar De Premier als ik Slimste Mens word." Waarop Erik: "Als je het niet goed vindt, betaal ik u terug." En Olga: "Ha, wilt ge mijn ticket terugbetalen." En Erik: "Gij zijt gratis gekomen."



Jeroom: "Mijn tante had een appartement recht tegenover de zoo. Die heeft dat voor heel veel geld kunnen verkopen, want vind maar eens een appartement met chimpanseezicht."



Jeroom: "Het gebeurt dat ik in het Midden-Oosten kom. Ge moet niet geloven wat ze allemaal zeggen en schrijven. Echt waar, da's de veiligste regio op aarde, want vrouwen mogen daar niet rijden."



Olga (net na haar filmpjeronde): "Oh neen, oh neen, oh, ik heb het fout geteld? Ja, ik ga wel wenen. Ik dacht dat ik aan mijn 50 zat, en dan zat ik er boven." Waarop Geubels: "Geef ons één traantje."



Erik (tegen Eva): "Sisyphus heeft u de das omgedaan."



Jeroom: "Het is heel moeilijk. Gilles is een collega en Eva draagt sinds de reclamebreak mijn kind. Dus voor mij mogen ze allebei winnen. Als het maar snel vooruit gaat, want wij moeten nog naar het Afrikamuseum om uw tanden terug te brengen."



Gilles: "Ik ben blij, keiblij. Ik ben er heel blij mee. Ik kan gelukkig sterven."



Jeroom (over die finale): "Ik heb eigenlijk niet opgelet."