"Dab" is het Kinderwoord van het Jaar

Door: redactie

19/12/16 - 18u20 Bron: Ketnet

© ketnet.be.

Ketnetters hebben "dab" verkozen tot het Kinderwoord van 2016: het meest favoriete woord van de Vlaamse kinderen in het voorbije jaar. Dat werd zopas bekendgemaakt in 'Karrewiet', het jeugdjournaal van Ketnet.

De Ketnetkijkers konden de voorbije week op Ketnet.be hun favoriete woord kiezen uit een lijstje met vijf opties. "Dab" was veruit het populairst en haalde 57 procent van de stemmen binnen. Voor wie niet helemaal mee is met de jongerentaal: dab is een hiphop-move die populair is bij kinderen én volwassenen. Het is een soort juichbeweging waarbij de neus naar de binnenkant van de gebogen arm wordt gebracht, terwijl de andere arm zijdelings omhoog wordt gestrekt.

De andere woorden op de shortlist waren: - bestie: beste vriend/vriendin, in het echt of op internet - bottleflip: een populaire handigheid met een waterflesje dat voor een derde gevuld is en dat je via een salto toch rechtop laten neerkomen - nice: leuk, cool, tof - prank: een grap, iemand beetnemen

Opvolger van "boeieeeuhh!"

Het was de zesde keer dat Ketnet op zoek ging naar het Kinderwoord van het Jaar. Sinds 2012 werkt de kinderzender daarvoor samen met Van Dale. De vorige kinderwoorden van het jaar waren beire (cool, geweldig, fantastisch) in 2015, OMG (Oh My God) in 2014, yolo (you only live once) in 2013, kingsize (super) in 2012 en boeieeeuhh! (saai) in 2011.