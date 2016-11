5 geweldige films die je dit weekend op tv kan zien

© rv.

Elk weekend krijgen we wel enkele topfilms te zien, maar deze week worden we echt wel verwend. Je digicorder zal overuren draaien, want de toppers die dit weekend op de Vlaamse zenders komen, wil je echt niet missen. Wij selecteerden vijf films die je echt moet zien.

Up in the Air George Clooneys personage reist de wereld af om mensen te ontslaan. Op zijn routineuze trips komt hij honderden mensen tegen, maar zelden hebben we zo'n eenzaam personage gezien. Deze film laat zien hoe je heel alleen kan zijn in een massa.



Ryan Bingham ontslaat werknemers van bedrijven over de hele wereld. Maar wanneer zijn bedrijf gaat bezuinigen op het reiskostenbudget, moet hij zelf voor zijn baan vechten. Net nu hij op het punt staat tien miljoen vliegmijlen te bemachtigen.



'Up in the Air', vanavond om 21.30 op één. Lees ook Disney-hit 'Vaiana' ('Moana') evenaart bijna 'Frozen'

Het geheim van 'De Buurtpolitie': waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan?

Inglourious Basterds Quentin Tarantino gooide bijna het volledige script in de prullenmand, omdat hij maar geen acteur kon vinden die het personage Hans Landa kon vertolken... tot hij Christophe Waltz ontdekte. De Oostenrijker zette de walgelijke maar ook ontzettend grappige jodenjager op fenomenale wijze neer. Zijn Hollywooddebuut leverde hem dan ook meteen een Oscar op. Inglorious Basterds is, naast gewelddadig, ook meeslepend en ronduit hilarisch. Tarantino verpakt zijn hommage aan de cinema in een fantastisch verhaal over nazi-jagers en een moordcomplot op Hitler.



Shosanna Dreyfus weet maar net te ontsnappen aan de nazitroepen van kolonel Hans Landa, die haar volledige familie heeft uitgemoord. Ze vlucht naar Parijs om er onder een nieuwe identiteit een cinema te openen. Ondertussen organiseren de 'Basterds' onder leiding van Lt. Aldo Raine (Brad Pitt) een klopjacht op nazi's. Met de hulp van de Duitse actrice Bridget von Hammersmark (Diane Kruger) plannen ze de ultieme aanslag op Adolf Hitler en zijn entourage.



'Inglourious basterds', vanavond om 20.40u op Q2.

Brüno Na Borat had Sacha Baron Cohen de lat enorm hoog gelegd. Het Britse comedygenie ging weliswaar niet over die lat met Brüno, maar hij schopte wel opnieuw tegen heel wat schenen. Zijn nieuwe typetje, een Oostenrijkse stijlgoeroe, stampt net als Borat heel wat heilige huisjes omver.



Brüno trekt naar Amerika en probeert er homofobe Amerikanen te ontmaskeren. Zo begeeft hij zich als homo in het Amerikaanse leger. 'Awkward' momentjes bij de vleet!



'Brüno', vanavond om 23.25u op Q2.

Apollo 13 "Houston, we have a problem." De trip naar de maan die Tom Hanks, Kevin Bacon en Bill Paxton ondernemen, loopt niet van een leien dakje. Hanks is zoals altijd erg geloofwaardig en Ron Howard levert met Apollo 13 wellicht zijn beste film af. Zet je schrap voor 2,5 uur spanning!



Na de maanlanding in 1969 is er nog maar weinig interesse in missies naar de maan. Wanneer astronauten Lovell, Haise en Swigert in 1970 naar de maan vertrekken, is er geen haan die er naar kraait. Tot er problemen opduiken en een terugkeer naar de aarde onwaarschijnlijk wordt...



'Apollo 13', vanavond om 23.30 op VTM.