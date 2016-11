Rode Neuzen Dag droomt van huizen voor jongeren

Celien Moors

25/11/16 - 20u00

Bekijk meer video's van vtmnieuws op nieuws.vtm.be

Vijf huizen in Vlaanderen en één digitaal platform waar jongeren met psychische problemen terecht kunnen: die droom wil Rode Neuzen Dag realiseren met het geld dat ze volgend weekend zullen ophalen. Ambassadrice Evi Hanssen maakte de plannen vanavond bekend in het eerste Rode Neuzen Dag Nieuws op VTM.

Psychische problemen bij jongeren bespreekbaar maken is hét doel van Rode Neuzen Dag. Daarom wil de goeddoelactie die jongeren een plek bieden waar ze terecht kunnen, zonder dat hen een label wordt opgeplakt. Waar ze gratis binnen en buiten kunnen wandelen voor ontspanning, maar ook voor snelle professionele hulp. Een team van maatschappelijke assistenten en psychologen zal meteen kunnen inschatten hoe ze de jongere verder kunnen helpen.



Waar die huizen zich zullen bevinden is nog niet bekend, maar bedoeling is dat één bestaand huis per Vlaamse provincie ingericht wordt als 'Rode Neus Huis'. Daarnaast zal het digitale platform 'Awel' verder versterkt worden, zodat jongeren er sneller hulp krijgen. Slechts 36 procent van de jongeren met problemen weet immers waar ze hulp kunnen vinden, slechts 27 procent zet ook effectief de stap om professionele hulp te zoeken. "Daarom is het belangrijk om een plek te creëren die zichtbaar is, zodat jongeren niet moeten zoeken, en waar ze meteen terecht kunnen bij een gespecialiseerd team", zegt Bruno Vanobbergen, voorzitter van het bestuurscomité van het Rode Neuzen Fonds.



Tijdens de slotshow op 3 december wordt duidelijk hoeveel geld Rode Neuzen Dag ingezameld heeft. Momenteel worden er al meer dan 2.300 acties georganiseerd. Na de slotshow zal de organisatie een oproep doen naar initiatiefnemers uit de sector die zich kandidaat willen stellen om mee hun schouders onder het huizenproject te zetten.



De organisatie is nog op zoek naar een overkoepelende naam voor de vijf huizen en het digitale platform. Die mogen jongeren zélf kiezen.



Heb jij een voorstel? Sms HUIS spatie "je voornaam" spatie "voorstel" naar 4666 (1 euro per sms gaat naar Rode Neuzen Dag). Tijdens de slotshow op 3 december wordt bekend gemaakt welke naam het gehaald heeft.