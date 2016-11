Hoe één seconde beslist over winst en verlies

Marc Coenegracht

24/11/16 - 22u55 Bron: eigen berichtgeving

© SBS.

DE SLIMSTE MENS Na de toch wel onverwachte exit van Gilles Van Bouwel woensdagavond, was 'De Slimste Mens ter Wereld' aan een herstart toe. Zie het als een soort 'the day after'. Met dank aan nieuwkomer Eva De Roo, 28 jaar jong, nobele onbekende voor het grote publiek, voor de Stu Bru-luisteraars inmiddels al vijf jaar een bekende avondstem en een jaar geleden één van de stemmen van 'De Warmste Week'. Eva kwam, zag, wikte en woog haar mannelijke opponenten, speelde en won. 'Zo gaat dat bij De Slimste Mens', zo zou Erik Van Looy gezegd kunnen hebben.

© Eva De Roo. Het pittige venijn zat 'm helemaal aan het einde van de filmpjesronde, toen Jan Jaap Van der Wal alle mogelijke strategie achterwege liet en bij het filmpje voor nieuwkomer Eva De Roo alles op alles zette en één seconde nodig had om het (foute) woordje 'badkamer' te roepen. Net door die ene seconde zakte de totaaltijd van de Nederlander naar 339, waardoor de StuBru-presentatrice met één seconde voorsprong won.



Indien Jan Jaap onmiddellijk stop had geroepen was er een ex aequo geweest en had Van Looy een schiftingsvraag moeten stellen. En had Jan Jaap zelfs winnaar kunnen worden. De comedian gokte. En verloor. 'Ik ben een galant man. Neen, het was alles of niets', biechtte hij ruiterlijk op.



Die ene seconde brak Van der Wal wel bijzonder zuur op. In de finale tegen Louis Talpe werd er bijzonder goed en hard gespeeld. Talpe liet zich op het juiste moment strategisch onder de score van de Nederlander zakken. Op de vraag over Jeff Buckley wist hij drie goede antwoorden te bedenken, waardoor Jan Jaap nog maar drie seconden over had. Te weinig, zo bleek, om drie goede voornamen van Britse eerste ministers te bedenken. Exit Jan Jaap, die het vier afleveringen uitzong.



De verrassing na het plotse verlies van Gilles Van Bouwel was en is evenwel Eva De Roo. Onbekend dus onbemind bij het grote publiek. Maar een rustige en goede quizzer. Als zij maandag haar tweede deelname overleeft, zou ze wel eens de derde openbaring kunnen worden na Olga Leyers. En na Gilles Van Bouwel.



Tot slot, voor het eerst dit seizoen zaten Philippe Geubels en Herman Brusselmans samen in de jury. En ja, dat knetterde nu en dan... Zo toen Brusselmans doodernstig meedeelde dat hij vader ging worden. Niet dus...

De leukste quotes Eva De Roo: 'Neen, ik ga echt niet de Slimste Mens ter Wereld worden. Ik ben echt geen goeie quizzer. Ik ben een radiostem, maar tot dit moment is op tv komen leuk'.



Eva: 'Ik heb vertaler-tolk gestudeerd. En radio. Ik was eerder een brave leerling op school. Ik zat dan ook op een saaie school. Misschien was ik daar zelfs de stoutste leerling. Op de Hogeschool in Gent. Ik was 18 en vrijgezel en dacht dat het daar ging gebeuren. Maar er zaten twee jongens in mijn jaar: een homo en een lelijke...'.



Jan Jaap Van der Wal: 'Ik had gisteren heel veel mazzel. Eerlijk is eerlijk. Als ik wielrenners of componisten had moeten raden, dan had ik hier wellicht niet meer gezeten. In die zin is het ook een spel van geluk hebben'.



Geubels (over studies): 'Ik heb een master. In rekkenvullerij'. En Brusselmans: 'En ik heb eerst Germaanse Filologie gedaan, dan bachelor pornoacteur. Maar ik kon op het schriftelijk examen geen erectie krijgen en ben gebuisd'.



Geubels: 'Het valt op dat dit seizoen veel knappe vrouwen deelnemen. Ik vraag me af of het 'Wie wordt De Slimste Mens ter Wereld' wordt of 'Wie wordt de vrouw van Erik'. Jan Jaap is een mooie man, ja. Ik vraag me af of het 'Wie wordt De Slimste Mens ter Wereld' wordt of 'Wie wordt de man van Erik'.'



Jan Jaap: 'Ik ga niet veel meer weg met het openbaar vervoer. Dat klinkt elitair en dat is het ook'.



Geubels: 'Ik kan galant zijn, ja. Als mijn vrouw laat thuis komt, kaarsjes aansteken, warm water laten lopen, schuim. Dat ze direct aan de afwas kan beginnen'.



Geubels (over sportief zijn): 'Als ik met veel mensen tegelijk wil afzien, ga ik naar De Premier kijken'.



Geubels en Brusselmans: 'We keuren het goed' (nadat Eva als antwoord 'iets met een u in' heeft gegeven'.



Eva: 'Kakkerlak' (als juiste antwoord nadat Jan Jaap foutief pissebed zegde). 'Hij heeft me op het idee gebracht met pis en kak'.



Jan Jaap: 'Uitbeelden is altijd hardstikke goed. Maar dat is niet deze quiz hé'.



Geubels: 'Ik heb ook eens een koe gemolken. Maar die kon er niet mee lachen... Omdat koeien niet kunnen lachen, hé Erik'.

Brusselmans zegt 'Content met Philippe. We hebben veel overeenkomsten. We zijn allebei jong, gezond en miljonair. Maar ik zou toch willen zeggen Erik, als ik vanavond een beetje afwezig lijk, moet ge er geen erg in hebben, maar ik zit in gedachte bij mijn vriendin want die is zwanger'.



'Ik moet zeggen, ik heb thuis eens vijf hazen gehad. Er was er ene die altijd gepest werd door die vier anderen omdat zijn hazenlip trok op die van Jan Jaap Van der Wal'. Waarop Jan Jaap: 'Ik ben blij met mijn lip. Ik kan drie wortels tegelijkertijd eten'.



'Mijn favoriete speelgoed was de vibrator van mijn tante Sonja. Ik mocht hem erin steken en een uur later weer uithalen. Dat vond ik tof'.



'Als ik een zoon krijg, dan zou ik hem Erik noemen. Als dat dan later een loser wordt, kun je de mensen zeggen 'wat zou je willen met zo'n voornaam?'.'

Hilarische momenten Jan Jaap daagt Brusselmans tot twee keer toe uit om grapjes te maken over zijn lip. Een keertje met skateboard, een keertje met stanleymes.



Eva de Roo beeldt goed uit waarom Bart De wever last heeft van zijn tepels tijdens het lopen. 'Dat zo uitbeelden wordt hier aangemoedigd', maakt Van Looy duidelijk.



Waarop Brusselmans: 'Ik heb altijd last van mijn tepels tijdens het masturberen. Als ik klaar kom spuit ik ze zo van mijn borsten'. Waarop Eva de handen voor de ogen houdt en Jan Jaap een vertaling vraagt voor de (Franse) vriend van Eva, die in de studio zit.



Hét moment van de avond: Louis Talpe imiteert op voortreffelijke wijze Jan Mulder. Ronduit zalig. Ook Bruno Wyndaele passeert moeiteloos en perfect'.

Kantelmomenten Eva De Roo slaagt er niet in om in de eerste ronde tijd binnen te halen. In de Open Deur-ronde is het vooral Louis Talpe die snel en veel scioort. Talpe verliest aansluiting in de 'Puzzel'-ronde.



Eva en Jan Jaap lossen snel en volledig de puzzel op, Louis vindt geen enkele link. De fotoronde is opnieuw moeilijk. Talpe vindt zeven verschillende haarstijlen. Jan Jaap flatert met Stratego-figuurtjes en Eva kent veel kinderen van bekende koppen. Ze komt aan de leiding.



Talpe speelt sterk bij zijn Bridget Jones-fragment, Jan Jaap weet veel obver Abba. Eva stopt na drie goede antwoorden over Pistorius, waarna Jan Jaap blundert, flatert, in de fout gaat. Of, zo je wil, galant is.



Veel glanterie kost Jan Jaap even later een ticket naar een vijfde deelname. Talpe speelt stratego. En wint zijn finale.

De eindscore (voor het finalespel) 1. Eva De Roo: 340 sec.

2. Jan Jaap Van der Wal: 339 sec.

3. Louis Talpe: 300 sec.