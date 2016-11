Door: redactie

24/11/16

Moest zijn acteercarrière in het slop geraken, dan kan Louis Talpe het altijd als stemmenimitator proberen. In 'De Slimste Mens ter Wereld' vanavond levert 'Mega Toby' een nagenoeg perfecte imitatie van Jan Mulder af. Dat verdient een plekje in een nieuw seizoen van 'Tegen De Sterren Op'.