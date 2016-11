Verloren strijd van Emma tegen anorexia ontroert kijker

Mark den Blanken

23/11/16 - 22u35

Emma © Emma Caris/BNN.

De documentaire Emma wil leven, die gisteren 651.000 belangstellenden trok op de Nederlandse zender NPO3, heeft op veel kijkers een diepe indruk gemaakt. In de documentaire van Jessica Villerius is te zien hoe de 18-jarige Emma de strijd tegen anorexia verliest. "In tijden niet meer zo hard gehuild", is een van de vele reacties op sociale media.

Emma, links in Portugal, rechts voor haar ziekte © Screenshot NPO3. Emma wil leven vertelt het verhaal van Emma, die aan de eetstoornis anorexia lijdt. Documentairemaakster Jessica Villerius praat met haar ouders, vriendinnen en hulpverleners. Uiteindelijk doet de jonge vrouw in Portugal een laatste poging te herstellen van de ziekte. Daar wordt ze door een team hulpverleners begeleid.



De sterk vermagerde vrouw krijgt in Portugal een longontsteking, waarna haar omgeving vreest voor haar leven. Ze komt er overheen en neemt een emotioneel filmpje op waarin ze vertelt dat ze weer wil gaan eten. Haar lichaam is echter te zwak en uiteindelijk overlijdt ze alsnog tussen de hulpverleners.